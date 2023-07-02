Einige Symptome können Warnsignale von Krebserkrankungen sein. In den meisten Fällen werden diese Symptome nicht durch Krebs verursacht. Da jedoch die Krebsheilung in einem früheren Stadium wahrscheinlicher ist, ist es wichtig, den Arzt über jegliche Warnsymptome zu benachrichtigen.

Was sind die Warnsignale von Krebs? Eine Vorstellung beim Arzt ist beim Auftreten dieser Warnsymptome empfehlenswert, da Behandlungen in einem frühen Stadium am effektivsten sind: Gewichtsreduktion unbekannter Ursache

Müdigkeit und Erschöpfung

Nachtschweiß

Appetitverlust oder verminderte Nahrungsaufnahme

Neu auftretende und nicht abklingende Schmerzen

Wiederholte Übelkeit (oder wiederholtes Erbrechen)

Blut im Urin oder Stuhl

Stuhlveränderungen (zu hart oder wässrig)

Wiederholendes Fieber

Lang anhaltender Husten

Farb- oder Größenveränderungen eines Muttermals

Hautfleck, der nicht weggeht

Vergrößerte Lymphknoten (harte Erhebungen in den Achselhöhlen oder am Hals)

Knoten in der Brust