MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Warnsignale bei Krebs

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2023
Einige Symptome können Warnsignale von Krebserkrankungen sein. In den meisten Fällen werden diese Symptome nicht durch Krebs verursacht. Da jedoch die Krebsheilung in einem früheren Stadium wahrscheinlicher ist, ist es wichtig, den Arzt über jegliche Warnsymptome zu benachrichtigen.

Was sind die Warnsignale von Krebs?

Eine Vorstellung beim Arzt ist beim Auftreten dieser Warnsymptome empfehlenswert, da Behandlungen in einem frühen Stadium am effektivsten sind:

  • Gewichtsreduktion unbekannter Ursache

  • Müdigkeit und Erschöpfung

  • Nachtschweiß

  • Appetitverlust oder verminderte Nahrungsaufnahme

  • Neu auftretende und nicht abklingende Schmerzen

  • Wiederholte Übelkeit (oder wiederholtes Erbrechen)

  • Blut im Urin oder Stuhl

  • Stuhlveränderungen (zu hart oder wässrig)

  • Wiederholendes Fieber

  • Lang anhaltender Husten

  • Farb- oder Größenveränderungen eines Muttermals

  • Hautfleck, der nicht weggeht

  • Vergrößerte Lymphknoten (harte Erhebungen in den Achselhöhlen oder am Hals)

  • Knoten in der Brust

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

