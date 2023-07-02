Einige Symptome können Warnsignale von Krebserkrankungen sein. In den meisten Fällen werden diese Symptome nicht durch Krebs verursacht. Da jedoch die Krebsheilung in einem früheren Stadium wahrscheinlicher ist, ist es wichtig, den Arzt über jegliche Warnsymptome zu benachrichtigen.
Was sind die Warnsignale von Krebs?
Eine Vorstellung beim Arzt ist beim Auftreten dieser Warnsymptome empfehlenswert, da Behandlungen in einem frühen Stadium am effektivsten sind:
Gewichtsreduktion unbekannter Ursache
Müdigkeit und Erschöpfung
Nachtschweiß
Appetitverlust oder verminderte Nahrungsaufnahme
Neu auftretende und nicht abklingende Schmerzen
Wiederholte Übelkeit (oder wiederholtes Erbrechen)
Blut im Urin oder Stuhl
Stuhlveränderungen (zu hart oder wässrig)
Wiederholendes Fieber
Lang anhaltender Husten
Farb- oder Größenveränderungen eines Muttermals
Hautfleck, der nicht weggeht
Vergrößerte Lymphknoten (harte Erhebungen in den Achselhöhlen oder am Hals)
Knoten in der Brust