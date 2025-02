Was sind die Symptome von Plantarfasziitis?

Hauptsymptom:

Schmerzen in der Ferse beim Belasten des Fußes

In der Regel spüren Sie die Fersenschmerzen am Morgen, aber sie verschwinden nach 5 bis 10 Minuten wieder. Normalerweise treten sie später am Tag erneut auf.