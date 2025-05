Was sind die Komplikationen von PMR?

Viele Patienten mit Riesenzellarteriitis, einer Erkrankung der Blutgefäße, leiden auch an PMR. Und bei einigen Menschen mit PMR entwickelt sich eine Riesenzellarteriitis. Bei einer Riesenzellarteriitis greift das Immunsystem die Schleimhaut der Blutgefäße an. Dies kann die Blutgefäße in Ihrem Auge betreffen und unbehandelt zu Blindheit führen.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie u. a. die folgenden Symptome einer Riesenzellarteriitis aufweisen: