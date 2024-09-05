Ihr Arzt vermutet in der Regel eine Trichomoniasis, wenn Ihre Geschlechtspartnerin damit diagnostiziert wurde. In diesem Fall wird häufig ohne weitere Tests mit der Behandlung begonnen.

Zur Untersuchung auf Trichomoniasis führt Ihr Arzt unter Umständen ein kleines Wattestäbchen in Ihren Penis, Rachen oder Rektum ein, um einen Abstrich zu nehmen. Ihr Arzt wird Ihre Probe an ein Labor zur Untersuchung schicken.