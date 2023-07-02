Was ist Schistosomiasis?
Schistosomiasis ist eine Infektion, die von einem winzigen Parasiten verursacht wird, der Saugwurm genannt wird.
Saugwürmer kommen häufig in Flüssen und Seen in tropischen Gebieten in Südamerika, Afrika und Asien vor.
Zu Schistosomiasis kann es durch Schwimmen oder Baden in Wasser mit Saugwürmern kommen.
Die Saugwürmer bohren sich in Ihre Haut und gelangen in den Blutkreislauf.
Sie enden schließlich in kleinen Blutgefäßen im Darm oder in der Blase.
Zu den anfänglichen Symptomen zählen ein juckender Ausschlag und danach Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Schwäche und Bauchschmerzen.
Ärzte testen Stuhl- und Urinproben auf Saugwurmeier.
Ihnen werden Medikamente gegen Parasiten verordnet, um die Saugwürmer abzutöten.
Was verursacht Schistosomiasis?
Schistosomiasis wird von einem Parasiten verursacht, einem sogenannten Saugwurm. Erwachsene Saugwürmer sind ca. 1 bis 2 Zentimeter lang.
Zu Schistosomiasis kommt es durch Schwimmen, Waten oder Baden in Süßwasser, in dem diese Saugwürmer vorkommen.
Die Saugwürmer gelangen auf Ihre Haut, während Sie im Wasser sind.
Dabei bohren sich die Saugwürmer in Ihre Haut und wandern dann über Ihren Blutkreislauf in die Blase oder den Darm.
Die Saugwürmer in der Blase oder im Darm legen viele Eier ab:
Die Eier reizen das Gewebe und verursachen Geschwüre, Narben und Blutungen.
Einige Eier gelangen vom Darm in die Leber.
Die Eier verlassen Ihren Körper im Stuhl oder Urin.
Wenn Ihr Urin oder Stuhl in Süßwasser gelangt, schlüpfen die Eier und wachsen heran, woraufhin sie jemanden anderes infizieren können.
Wenn die Eier vom Darm in die Leber gelangen, kann sich die Leber entzünden. Das kann zu Narbenbildung und erhöhtem Druck in der Pfortader führen. Die Pfortader transportiert Blut zwischen dem Darmtrakt und der Leber. Bluthochdruck in der Pfortader (portale Hypertonie) kann dazu führen, dass sich die Milz vergrößert. Es kann auch zu Blutungen aus den Venen im Ösophagus (der „Speiseröhre“, die Rachen und Magen verbindet) kommen.
Was sind die Symptome einer Schistosomiasis?
Die meisten Infizierten haben keine Symptome. Wenn die Saugwürmer zuerst in Ihre Haut gelangen, können Sie Folgendes verspüren:
Einen juckender Ausschlag
Nach einigen Wochen beginnen Sie sich möglicherweise krank zu fühlen und weisen die folgenden Symptome auf:
Fieber
Schüttelfrost
Husten
Muskelschmerzen
Bauchschmerzen
Je nachdem, wo sich adulte Saugwürmer in Ihrem Körper befinden, können Sie Folgendes bemerken:
Schmerzen beim Wasserlassen und Blut im Urin
Blutiger Durchfall
Vergrößerte Leber und Milz
Eine schlimme Infektion kann dazu führen, dass Sie so viel Blut verlieren, damit es zu Folgendem kommt:
Anämie (verringerte Anzahl roter Blutkörperchen)
Von Schistosomiasis können auch andere Organe befallen werden, wie die Lunge, das Rückenmark, die Nieren und das Gehirn.
Woran erkennt der Arzt Schistosomiasis?
Der Arzt hegt den Verdacht auf Schistosomiasis aufgrund Ihrer Symptome, insbesondere wenn Sie kürzlich in möglicherweise infiziertem Wasser geschwommen oder gebadet haben. Zur Kontrolle, ob es sich um Schistosomiasis handelt, sucht der Arzt nach Saugwurmeiern:
Im Stuhl
Urin
Im Darm- oder Blasengewebe
Manchmal führen Ärzte auch Bluttests, Ultraschalluntersuchungen oder CT-Scans durch, um festzustellen, wie schwer die Infektion ist.
Wie wird Schistosomiasis behandelt?
Schistosomiasis wird folgendermaßen behandelt:
Antiparasitika (Medikamente gegen Parasiten)
Der Arzt kann Ihren Stuhl oder Urin auch 1 oder 2 Monate später untersuchen, um sicherzustellen, dass keine Saugwurmeier mehr darin enthalten sind.
Wie kann ich einer Schistosomiasis vorbeugen?
Sie können Schistosomiasis wie folgt vorbeugen:
Nicht in Gegenden schwimmen, baden oder waten, wo bekanntermaßen Saugwürmer vorkommen
In Gegenden, in denen Saugwürmer ein Problem darstellen, Wasser abkochen oder ein bis zwei Tage lang stehen lassen, bevor Sie sich damit waschen
Sich mit einem Handtuch gründlich trocken reiben, wenn Sie versehentlich in kontaminiertes Wasser gelangen – das hilft dabei, Parasiten zu entfernen, bevor sie sich in Ihre Haut bohren können
Wenn die Eier im Wasser schlüpfen, werden Schnecken mit den Saugwürmern infiziert. Manchmal werden daher Chemikalien eingesetzt, um Schnecken in Gewässern abzutöten, die bekanntermaßen Saugwürmer enthalten.