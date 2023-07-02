Schistosomiasis wird von einem Parasiten verursacht, einem sogenannten Saugwurm. Erwachsene Saugwürmer sind ca. 1 bis 2 Zentimeter lang.

Zu Schistosomiasis kommt es durch Schwimmen, Waten oder Baden in Süßwasser, in dem diese Saugwürmer vorkommen.

Die Saugwürmer gelangen auf Ihre Haut, während Sie im Wasser sind.

Dabei bohren sich die Saugwürmer in Ihre Haut und wandern dann über Ihren Blutkreislauf in die Blase oder den Darm.

Die Saugwürmer in der Blase oder im Darm legen viele Eier ab:

Die Eier reizen das Gewebe und verursachen Geschwüre, Narben und Blutungen.

Einige Eier gelangen vom Darm in die Leber.

Die Eier verlassen Ihren Körper im Stuhl oder Urin.

Wenn Ihr Urin oder Stuhl in Süßwasser gelangt, schlüpfen die Eier und wachsen heran, woraufhin sie jemanden anderes infizieren können.

Wenn die Eier vom Darm in die Leber gelangen, kann sich die Leber entzünden. Das kann zu Narbenbildung und erhöhtem Druck in der Pfortader führen. Die Pfortader transportiert Blut zwischen dem Darmtrakt und der Leber. Bluthochdruck in der Pfortader (portale Hypertonie) kann dazu führen, dass sich die Milz vergrößert. Es kann auch zu Blutungen aus den Venen im Ösophagus (der „Speiseröhre“, die Rachen und Magen verbindet) kommen.