Madenwürmer sind Parasiten, die in der Regel Kinder infizieren, aber auch Erwachsene können sie bekommen. Die Madenwürmer leben im Darm und legen ihre Eier in die Haut um den After (der Öffnung, durch die der Stuhl ausgeschieden wird) herum, was Juckreiz verursacht.

Juckreiz am After ist ein Symptom von Madenwürmern.

Kinder, die am Daumen lutschen, haben ein größeres Risiko, Madenwürmer zu bekommen, da sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Madenwurmeier verschlucken.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Kind Madenwürmer hat, können Sie die Würmer möglicherweise nachts mit einer Taschenlampe um den After Ihres Kindes herum erkennen – sie sind klein, weiß und schlängeln sich.

Ärzte behandeln Madenwürmer mit einem Antiparasitikum.