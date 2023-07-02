Lyme-Borreliose ist eine bestimmte Krankheit, die Sie bekommen, wenn Sie von infizierten Zecken gebissen werden. Die Krankheit wird Lyme-Borreliose genannt, weil sie in Lyme im US-Bundesstaat Connecticut entdeckt wurde.

Eine Zeckenart, die als Hirschzecke bekannt ist, verbreitet die Lyme-Borreliose. Die Bakterien, die die Lyme-Borreliose verursachen, werden auf die Hirschzecke übertragen, wenn sie sich vom Blut infizierter Mäuse ernährt. (Die Zecke wird Hirschzecke genannt, weil sie sich auch von Hirschen ernährt).