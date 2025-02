Was sind Sepsis und septischer Schock?

Eine Sepsis entsteht, wenn Keime (Bakterien) in den Blutkreislauf gelangen und eine schwerwiegende Reaktion im ganzen Körper auslösen. Bei einer schweren Sepsis kann es zum Versagen von einem oder mehreren Organen kommen. So kann beispielsweise die Urinproduktion in den Nieren oder die Sauerstoffversorgung über die Lunge zum Erliegen kommen.

Septischer Schock ist die gefährlichste Form von Sepsis. Es kommt zu einem starken Abfall des Blutdrucks (Kreislaufschock) und zum Versagen etlicher Organe. Ein septischer Schock kann tödlich verlaufen.