Ein Angioödem löst in der Regel Schwellungen des Gesichts, der Lippen und Zunge aus. In manchen Fällen schwellt das Innere des Mundes und Rachens an, sodass Schluck- und Atemschwierigkeiten entstehen. Die Stimme kann heiser werden.

Neben Schwellungen werden eventuell folgende Symptome beobachtet:

Quaddeln (rote, juckende und erhöhte Flecken auf der Haut), die kommen und gehen

Magenkrämpfe, Übelkeit oder Erbrechen