Was verursacht eine anaphylaktische Reaktion?

Jegliche Allergieauslöser können eine anaphylaktische Reaktion hervorrufen. Die häufigsten Ursachen umfassen:

Präparate, wie beispielsweise Penicillin

Insektenstiche

Bestimmte Nahrungsmittel, insbesondere Eier, Meeresfrüchte und Nüsse

Latex (eine Art Kautschuk, enthalten in manchen Handschuhen und Luftballons)

In der Regel tritt eine anaphylaktische Reaktion nicht beim ersten Kontakt mit einem Allergen auf. Der Körper muss mit etwas in Berührung kommen, um eine Allergie zu entwickeln. Viele Menschen erinnern sich aber nicht an den ersten Kontakt.