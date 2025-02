Was versteht man unter einer Hypophyse?

Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse) ist ein erbsengroßes Gewebestück am unteren Teil Ihres Gehirns. Drüsen sind Organe, die Hormone bilden und diese in Ihr Blut ausschütten. Die Hormone regen andere Zellen oder Gewebe zu Aktivitäten an. Die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) schüttet viele verschiedene Hormone aus. Jedes Hormon der Hypophyse steuert eine andere Drüse und Körperfunktion.

Die Hypophyse wird von einem Teil des Gehirns kontrolliert, der Hypothalamus genannt wird.