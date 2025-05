Was sind die Ursachen für HHS?

HHS wird durch sehr hohe Blutzuckerspiegel verursacht, in der Regel bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Menschen mit Typ-1-Diabetes entwickeln in der Regel kein HHS. Sie können stattdessen an einer diabetischen Ketoazidose leiden. Die extrem hohen Konzentrationen von Blutzucker führen dazu, dass Sie viel öfter Wasserlassen müssen als üblich. Das wiederum führt zu einer schweren Dehydratation und macht Ihr Blut konzentriert.

Sie tragen ein höheres Risiko für HHS, wenn Sie Typ-2-Diabetes haben und: