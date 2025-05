Insulin gibt es in unterschiedlichen Formen, je nachdem, wie schnell und wie lange es wirken soll:

Schnell wirksames Insulin wirkt bereits nach 5 bis 15 Minuten, und die Wirkung hält etwa 4 Stunden an – schnell wirksames Insulin sollte vor den Mahlzeiten verwendet werden.

Normal wirksames Insulin wirkt nach 30 bis 60 Minuten, und die Wirkung hält 6 bis 8 Stunden an.

Intermediär wirksames Insulin wirkt nach 1 bis 2 Stunden und hält dann den ganzen Tag lang an.

Langwirksames Insulin wirkt in den ersten paar Stunden so gut wie gar nicht, dann aber für 20 bis 36 Stunden.

Sie können mehr als eine Form von Insulin verwenden. Und Sie können Insulin ein- oder mehrmals am Tag verwenden. Welche Art von Insulin Sie verwenden und wie häufig, hängt von verschiedenen Aspekten ab, einschließlich:

Wie empfindlich Ihr Blutzuckerspiegel auf Veränderungen in der Ernährung und körperliche Aktivitäten reagiert

Wie häufig Sie Ihren Blutzuckerspiegel testen möchten

Wie häufig Sie Insulin nehmen möchten

Wie gut Sie sich an Ihren Ernährungs- und Fitnessplan halten können

Ärzte ermitteln daraus, welche Form von Insulin für Sie am besten funktioniert. Manche Personen nehmen jeden Tag die gleiche Menge Insulin. Andere Menschen ändern ihren Bedarf an Insulin täglich, je nach ihrer Ernährung, ihrer körperlichen Aktivität und ihres Blutzuckerspiegels. Ihr Bedarf an Insulin kann sich ändern, wenn zu- oder abnehmen, je nachdem, wie häufig Sie sich körperlich betätigen und ob Sie großem emotionalen Stress ausgesetzt oder krank sind oder eine Infektion haben.