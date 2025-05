Was ist ein Aneurysma?

Ein Aneurysma ist eine Ausbuchtung in einer Arterie. Dazu kommt es durch eine Schwachstelle in der Arterienwand. Eine Arterie ist ein Blutgefäß, das Blut vom Herzen zu den verschiedenen Stellen des Körpers transportiert. Die Venen sind die Blutgefäße, die das Blut zurück zum Herzen transportieren. Aneurysmen kommen nicht in Venen vor.

Es kann in jeder Arterie zu einem Aneurysma kommen.

Ein Aneurysma kann angeboren sein; die meisten Fälle treten jedoch bei älteren Menschen auf, weil es zu einer Verhärtung der Arterien (Atherosklerose) kommt.

Manchmal platzen Aneurysmen plötzlich auf oder verursachen Blutgerinnsel, die Arterie verschließen.

Aneurysmen werden mithilfe einer Operation geschlossen oder entfernt.

Manchmal können Ärzte eine kleine Metallspirale in das Aneurysma einführen, um es so ohne Operation zu verschließen.

Es kann auch zu einem Aortenaneurysma kommen. Die Aorta oder Hauptschlagader ist die Hauptarterie, die das Blut vom Herzen weg transportiert.