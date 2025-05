Was ist eine instabile Angina pectoris?

Was ist eine instabile Angina pectoris?

Bei einer Angina pectoris handelt es sich um Schmerzen, Beschwerden oder Druckgefühl im Brustkorb, die auftreten bzw. das auftritt, wenn das Herz nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Der Sauerstoffmangel wird durch eine verengte oder verstopfte Arterie verursacht, die zum Herzen führt (koronare Herzkrankheit). In der Regel tritt eine Angina pectoris während einer Belastung auf, zum Beispiel beim Treppensteigen oder beim bergauf gehen, und klingt nach ein paar Minuten Ruhe wieder ab. Betroffene leiden jedes Mal an einer Angina pectoris, wenn sie das gleiche Maß an Anstrengung ausüben.

Es handelt sich um eine instabile Angina pectoris, wenn die Angina pectoris:

mit einem sehr viel geringeren Grand an Anstrengung als normal auftritt

überhaupt ohne Anstrengung auftritt

Bei einer instabilen Angina pectoris: