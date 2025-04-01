Die häufigste Ursache der Angina pectoris ist die Verengung der Arterien, die den Herzmuskel mit Blut versorgen (Herzkranzgefäße). Die Verengung wird oftmals durch eine Atherosklerose verursacht, die allgemein als Verkalkung der Arterien bezeichnet wird. Es sammeln sich fetthaltige Ablagerungen an, die langsam die Arterie blockieren und den Blutfluss verlangsamen oder aufhalten können. Wenn der Herzmuskel nicht mit ausreichend Blut versorgt wird, verursacht das Schmerzen.

Eine Angina pectoris kann auch durch einen Koronararterienspasmus, einem plötzlichen Zusammenziehen der Herzkranzgefäße, verursacht werden. Bestimmte Drogen wie Kokain können einen Krampf (Spasmus) verursachen.

Eine schwere Anämie (Blutarmut) erhöht das Risiko einer Angina pectoris. Bei einer Anämie hat der Betroffene weniger rote Blutkörperchen, die Sauerstoff transportieren.