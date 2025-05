Vorhofflimmern und Vorhofflattern sind Arten von Herzrhythmusstörungen. Sie werden durch ein anormales elektrisches Muster im Herzen verursacht.

Bei Vorhofflimmern senden die Zellen in den Vorhöfen keine regelmäßigen elektrischen Signale. Stattdessen ist die elektrische Aktivität oft willkürlich, was dazu führt, dass sich die oberen Herzkammern (Vorhöfe) nicht kräftig in einem regelmäßigen Rhythmus zusammenziehen, sondern zittern. Etwas dieser willkürlichen Aktivität gelangt in die Ventrikel, die sich nicht regelmäßig 60‑ bis 100‑mal pro Minute, sondern unregelmäßig bis zu 140‑ bis 160‑mal pro Minute zusammenziehen.

Vorhofflimmern Video

Bei Vorhofflattern senden die Zellen in den Vorhöfen regelmäßige Signale, aber die Signale geraten in eine sich wiederholende Schleife. Durch das in der Schleife gefangene elektrische Signal ziehen sich die Vorhöfe regelmäßig, aber sehr schnell (etwas 250‑ bis 350‑mal pro Minute) zusammen. In der Regel gelangt etwa nur ungefähr die Hälfte dieser unregelmäßigen Schläge zu den Ventrikeln, die sich darauf 125‑ bis 175‑mal in der Minute zusammenziehen.