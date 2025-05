Eine SVT wird in der Regel durch eine Anomalie im Reizleitungssystem des Herzens verursacht. Bei einer SVT geraten elektrische Signale in eine sich wiederholende Schleife. Durch die in der Schleife gefangenen Signale schlägt das Herz regelmäßig, aber sehr schnell (etwa 160‑ bis 220‑mal pro Minute). Bei einer SVT sind die in der Schleife gefangenen Signale über den Ventrikeln. Bei einer ventrikulären Tachykardie wird die Rhythmusstörung durch ein Problem in den Ventrikeln verursacht.

In den meisten Fällen sind die Herzfrequenz und der -rhythmus bei einer SVT normal. Ein Einzelschlag löst dann plötzlich den anormalen elektrischen Kreislauf aus. Wird dieser einmal ausgelöst, führt er dazu, dass das Herz sehr schnell schlägt. Das Herz kehrt ebenso plötzlich wieder zu seiner normalen Herzfrequenz und seinem normalen Rhythmus zurück.