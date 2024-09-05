Das Herz ist ein Muskel, der Blut durch den Körper pumpt. Die Herzfrequenz ist die Geschwindigkeit des Herzschlags. Das Herz sollte immer in einen regelmäßigen Rhythmus schlagen, wie das Ticken einer Uhr.

Das Herz hat vier Kammern. Die Vorhöfe (Atrien) sind die oberen Kammern. Die Kammern (Ventrikel) sind die zwei unteren Herzkammern. Die Vorhöfe pumpen Blut in die Ventrikel. Die Ventrikel pumpen Blut in die Lunge und den Körper (siehe auch Herz).

Spezielle Schrittmacherzellen in einem als SA-Knoten (Sinusknoten) bezeichneten Teil der Vorhöfe senden regelmäßige elektrische Signale an den Herzmuskel, damit sich dieser zusammenzieht.

Elektrisches Reizleitungssystem des Herzens Bild

Das Reizleitungssystem des Herzens hat winzige Gewebestreifen fast wie elektrische Leitungen. Es leitet die Schrittmachersignale an den Rest des Herzens weiter. Das Signal muss alle Herzmuskelzellen genau zur richtigen Zeit erreichen, damit es zu einem kräftigen Herzschlag kommt, der das Blut angemessen pumpt.

Was sind Einzelschläge? Einzelschläge sind eine Art der Herzrhythmusstörungen. Es handelt sich um extra Herzschläge, die dadurch verursacht werden, dass ein elektrisches Signal im Herzen zu früh kommt. Ein Vorhof-Einzelschlag tritt auf, wenn das vorzeitige Signal von den Vorhöfen kommt. Diese Einzelschläge treten bei vielen gesunden Menschen auf. Ventrikuläre Einzelschläge kommen dann vor, wenn das vorzeitige Signal von den Ventrikeln kommt. Diese Einzelschläge treten häufig bei älteren Erwachsenen auf. Betroffene haben möglicherweise keine Symptome oder nehmen Veränderungen ihres Herzschlags wahr (Palpitationen).

Möglicherweise benötigen Betroffene keine Behandlung, aber manchmal werden ihnen Medikamente zur Kontrolle der Herzfrequenz verschrieben.

Was verursacht Einzelschläge? Vorhof-Einzelschläge kommen häufig vor, vor allem bei Menschen mit Lungenerkrankungen (wie z. B. COPD [chronisch obstruktiver Lungenerkrankung]). Ventrikuläre Einzelschläge kommen häufig bei älteren Erwachsenen vor, insbesondere bei solchen mit einer koronaren Herzkrankheit, Herzinsuffizienz oder Erkrankungen der Herzklappen. Einzelschläge können in folgenden Situationen auftreten: Körperlicher oder emotionaler Stress

Trinken von Kaffee, Tee oder Alkohol

Anwendung einiger Erkältungs-, Allergie- und Asthmamedikamente

Was sind die Symptome von Einzelschlägen? Einzelschläge verursachen in der Regel keine Symptome. Manche Menschen können den zusätzlichen Herzschlag spüren (Palpitationen). Wenn Betroffene bei körperlicher Betätigung viele ventrikuläre Einzelschläge haben, fühlen sie sich ggf. schwach oder nicht in der Lage, sich wie normal anzustrengen.

Woran erkennt der Arzt Einzelschläge? Die Ärzte fühlen den Puls und machen Folgendes: Eine Elektrokardiographie (EKG) Eine EKG ist ein schneller, schmerzloser Test, mit dem die elektrische Aktivität des Herzens mithilfe von Sensoren und Kabeln auf dem Brustkorb sowie auf Armen und Beinen gemessen wird.