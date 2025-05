Die Ärzte fühlen den Puls und machen Folgendes:

Eine EKG ist ein schneller, schmerzloser Test, mit dem die elektrische Aktivität des Herzens mithilfe von Sensoren und Kabeln auf dem Brustkorb sowie auf Armen und Beinen gemessen wird.

Wenn bei einer EKG ein auffälliger Rhythmus aufgezeigt wird, führen Ärzte in Abhängigkeit der Symptome in der Regel weitere Tests durch, wie u. a.:

Bluttests zur Kontrolle des Hormon- und Elektrolytspiegels

Einen Belastungstest

Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens)

Wenn bei der EKG keine Auffälligkeit vorliegt, könnte das daran liegen, dass der Herzrhythmus während des Tests nicht auffällig war. Die Ärzte fahren dann möglicherweise mit Folgendem fort:

Der Patient soll ein kleines Gerät unter der Kleidung tragen, das die elektrische Aktivität des Herzens für einen oder mehrere Tage aufzeichnet (Ereignismonitor oder Langzeit-EKG).

Wird ein gefährliches Herzproblem beim Patienten vermutet, wird dieser ins Krankenhaus eingewiesen. Der Patient kommt auf eine Station, auf der die Herzfrequenz und der Herzrhythmus von Pflegekräften und Ärzten aufgezeichnet und überwacht werden können.

Wenn Ärzte mehr Informationen über die Herzrhythmusstörung benötigen, kann Folgendes unternommen werden:

Eine elektrophysiologische Untersuchung ist wie eine Herzkatheterisierung. Ein dünner, biegsamer Schlauch (Katheter) wird in ein großes Blutgefäß (zum Beispiel eines im Bein) eingeführt und nach oben in das Herz geschoben. Der Katheter hat Elektroden an der Spitze, die die elektrische Aktivität des Herzens von innen aufzeichnen. Außerdem kann der Katheter das Herz elektrisch anregen, um herauszufinden, wie es darauf reagiert.