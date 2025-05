Vier Herzklappen kontrollieren den Blutfluss in und aus dem Herzen. Diese Klappen sind wie eine Tür, die nur in eine Richtung aufgeht; so sorgen sie dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt.

Die Mitralklappe trennt den linken Vorhof und den linken Ventrikel. Wenn sich diese Klappe öffnet, kann das Blut aus den Lungen vom linken Vorhof in den linken Ventrikel fließen. Die Klappe schließt sich, damit das Blut nicht zurück in den linken Vorhof fließt.

Bei einem Mitralklappenprolaps wölbt sich die Mitralklappe zurück in den linken Vorhof, wenn sich der linke Ventrikel zusammenzieht. Wenn diese Ausbuchtung auch dazu führt, dass Blut in den linken Vorhof zurückfließt, wird dies als Mitralklappeninsuffizienz bezeichnet.

Ein Mitralklappenprolaps ist manchmal auf eine Schwäche des Herzklappengewebes zurückzuführen.

Die meisten Betroffenen haben keine Symptome.

Durch das Stethoskop wird ein klickendes Geräusch wahrgenommen. Darauf wird eine Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) durchgeführt, um die Diagnose eines Mitralklappenprolapses zu stellen.

Die meisten Betroffenen müssen nicht behandelt werden.

