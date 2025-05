Vier Herzklappen kontrollieren den Blutfluss in und aus dem Herzen. Diese Klappen sind wie eine Tür, die nur in eine Richtung aufgeht; so sorgen sie dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt.

Die Mitralklappe trennt den linken Vorhof und den linken Ventrikel. Wenn sich diese Klappe öffnet, kann das Blut aus den Lungen vom linken Vorhof in den linken Ventrikel fließen. Die Klappe schließt sich, damit das Blut nicht zurück in den linken Vorhof fließt.

Eine Mitralklappeninsuffizienz entsteht dann, wenn sich die Mitralklappe nicht ganz schließt. Wenn sich der linke Ventrikel zusammenzieht, damit Blut in den Körper gepumpt wird, läuft etwas Blut stattdessen wieder zurück in den Vorhof.

Eine Mitralklappeninsuffizienz wird in der Regel durch genetische Erkrankungen (Erkrankungen, die in der Familie weitergegeben werden) oder durch einen Herzinfarkt verursacht.

Je mehr Blut zurückfließt, desto schwerer muss das Herz arbeiten, um ausreichend Blut herauszupumpen.

Letztendlich muss das Herz so schwer arbeiten, um die undichte Stelle zu kompensieren, dass es zu einer Herzinsuffizienz (die Pumpleistung des Herzens reicht nicht aus, um Blut in den Rest des Körpers zu pumpen) kommt.

Der Arzt kann ein Herzgeräusch (Geräusch, das entsteht, wenn Blut durch eine fehlerhafte Herzklappe fließt) mithilfe eines Stethoskops hören und eine Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) zur Diagnose einer Mitralklappeninsuffizienz durchführen.

Eine leichte Insuffizienz verursacht ggf. keine Symptome und muss ggf. auch nicht behandelt werden.

Eine schwere Insuffizienz kann Symptome wie Kurzatmigkeit oder Herzrhythmusstörungen, wie z. B. Vorhofflimmern, verursachen.

Bei einer schweren Mitralklappeninsuffizienz muss die Mitralklappe repariert oder ersetzt werden.

Vorhofflimmern kann Probleme verursachen, wie z. B. Blutgerinnsel oder einen Schlaganfall.

(Siehe auch Übersicht über Erkrankungen der Herzklappen.)