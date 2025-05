Das Herz ist ein Muskel, der Blut durch den Körper pumpt.

Das Herz hat vier Kammern. Die Vorhöfe (Atrien) sind die zwei oberen Herzkammern – der rechte Vorhof und der linke Vorhof. Die Kammern (Ventrikel) sind die zwei unteren Herzkammern – der rechte Ventrikel und der linke Ventrikel.

Die Vorhöfe pumpen Blut in die Ventrikel. Der rechte Ventrikel pumpt Blut in die Lungen und der linke Ventrikel pumpt das Blut in den Körper.

Das Herz hat auch vier Klappen; diese kontrollieren den Blutfluss in und aus dem Herzen. Diese Klappen sind wie eine Tür, die nur in eine Richtung aufgeht; so sorgen sie dafür, dass das Blut in die richtige Richtung fließt. Die vier Herzklappen sind: