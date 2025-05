Eine Herzkatheterisierung (auch Herzkatheter-Untersuchung genannt) ist eine Operation am Herzen, die im Krankenhaus durchgeführt wird. Dabei wird ein dünner Kunststoffschlauch (Katheter) über eine Arterie ins Herz eingeführt. Der Schlauch gelangt zu Ihrem Herzen, wenn er:

in eine große Leistenarterie eingeführt wird

in eine kleine Handgelenksarterie eingeführt wird

Da die Arterien mit dem Herzen verbunden sind, kann der Katheter durch die Arterien bis zum Herz geschoben werden.

Herzkatheter Bild

Wenn sich der Katheter in Ihrem Herzen befindet, spritzt der Arzt eine bestimmte Flüssigkeit durch den Katheter ein. Die Flüssigkeit (ein sogenanntes Kontrastmittel) ist als sehr heller Bereich auf Röntgenbildern zu sehen und zeigt die Umrisse des Herzinneren. Der Katheter wird normalerweise auch in jede der Arterien eingeführt, die Ihr Herz mit Blut versorgen (Diese Arterien werden als Koronararterien oder Herzkranzgefäße bezeichnet). In diese wird dann auch das Kontrastmittel eingespritzt. So werden die Umrisse im Inneren dieser Arterien sichtbar. Dieser Test wird dann als Koronarangiografie bezeichnet.