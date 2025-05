Normalerweise betätigen Sie sich in so einem Maße, dass Sie sich belastet fühlen und Sie schwer atmen. Wenn Sie ein Herzproblem haben, können Sie womöglich Schmerzen im Brustkorb haben und sich während des Tests Ihres Herzschlags bewusst sein. In seltenen Fällen kann es auch zu einem Herzinfarkt während des Tests kommen. Ihr Arzt wird Sie jedoch die ganze Zeit überwachen und ist für sämtliche Probleme gewappnet.