Was verursacht Sonnenbrand?

Sonnenbrand wird durch die UV-Strahlen (Ultraviolettstrahlen) im Sonnenlicht verursacht. Am ehesten bekommt man einen Sonnenbrand zwischen 10 und 15 Uhr, weil in diesen Stunden die UV-Strahlen am stärksten sind.

Außerdem ist das Sonnenbrandrisiko bei folgenden Personengruppen am höchsten:

Menschen mit heller Haut, blauen Augen und blondem oder rotem Haar

Menschen, die im Freien arbeiten

Menschen, die schon einmal einen Sonnenbrand gehabt haben

Da man auch in Solarien durch UV-Licht braun wird, kann man auch einen Sonnenbrand bekommen, wenn man zu lange auf einer Sonnenbank liegt.