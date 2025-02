Zuerst kommt es bei den meisten Betroffenen mit Pityriasis rosea zu einem großen schuppigen Fleck, dem sogenannten Primärmedallion (Pfeil), worauf innerhalb von ein bis zwei Wochen kleinere haut- oder rosafarbene Flecken am Rumpf, an den Armen und an den Beinen auftreten können.

Bild mit freundlicher Genehmigung der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.