Läuse verursachen in der Regel heftiges Jucken.

Kopfläuse sind manchmal schwer zu sehen. Es ist meistens einfacher, ihre Eier (Nissen) zu entdecken. Die Nissen kleben nahe am Haaransatz an einigen der Haare. Sie können nur einige wenige oder zahlreiche Nissen haben.

Die Bisse von Körperläusen können zu kleinen, roten, stecknadelkopfgroßen Löchern in der Haut führen, und zwar normalerweise auf Schultern, Po und im Bauchbereich.

Die Bisse von Filzläusen verursachen normalerweise bläuliche Punkte in der Schamgegend oder an anderen Stellen, wo man gebissen wurde. Filzläuse sieht man normalerweise leichter als Kopfläuse.