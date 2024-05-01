Skabies wird durch eine bestimmte Milbenart verursacht. Die Milbe gräbt sich in die Haut und legt dort Eier ab. Dadurch kommt es zu starkem Jucken und einem Hautausschlag.

Man kann Skabies durch Kontakt mit einer davon befallenen Person bekommen. Eine Ansteckung ist auch durch die gemeinsame Verwendung von Handtüchern, Bettwäsche oder Kleidung mit einer von Skabies befallenen Person möglich.