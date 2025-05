Was ist Schwerhörigkeit?

Schwerhörigkeit – eine verminderte Fähigkeit, Geräusche zu hören – erschwert das tägliche Leben und die Kommunikation. Es kann sein, dass das Hörvermögen in einem oder beiden Ohren teilweise oder vollständig verloren geht. Wer nur einen Teil des Hörvermögens verloren hat, denkt vielleicht einfach, dass die Menschen um ihn herum nicht deutlich sprechen. Oder man bemerkt vielleicht nur, dass es schwierig ist, andere Leute an lauten Orten wie auf einer Party oder in einem Restaurant zu verstehen.