Ein Hörgerät ist ein Gerät, das Geräusche verstärkt. Hörgeräte haben ein:

Eingebautes Mikrofon zur Aufnahme von Geräuschen

Batteriebetriebener Verstärker

Winziger Lautsprecher, der in den Gehörgang passt

Ein Hörgerät funktioniert nur dann, wenn Sie noch ein gewisses Hörvermögen haben, aber nicht, wenn Sie vollständig taub sind. Ein Hörgerät gibt Ihnen kein perfektes Hörvermögen, kann Sie jedoch bei der Kommunikation unterstützen.

Hörgeräte: Vervielfachung der Schallwellen

Es gibt viele verschiedene Arten von Hörgeräten. Manche Hörgeräte verstärken alle Geräusche. Andere verfügen über einen Computerprozessor, der bestimmte Töne mehr verstärkt als andere. Hörgeräte gibt es in unterschiedlicher Größe:

Große Hörgeräte, die über und um das Ohr gelegt werden

Mittelgroße Hörgeräte, die in die Ohrmuschel passen

Sehr kleine Hörgeräte, die in den Gehörgang passen

Ein Fachberater für Hörgeräte kann Ihnen dabei helfen, dasjenige Hörgerät auszuwählen, das für Sie am besten geeignet ist. Wenn ein bestimmtes Hörgerät für Sie nicht gut funktioniert, bitten Sie Ihren Arzt darum, eine andere Art auszuprobieren.

Telefone können mit Hörgeräten schwierig zu bedienen sein. Manche Hörgeräte haben eine spezielle Funktion, die das Hören beim Telefonieren erleichtert.