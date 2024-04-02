skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Speicheldrüsenkrebs

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Apr. 2024
v34452167_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Die Speicheldrüsen sind für die Speichelbildung verantwortlich. Diese Drüsen befinden sich unter der Zunge, unter dem Kiefer und in den Wangen vor den Ohren. Der Speichel wird über kleine Gänge von den Drüsen in den Mund abgegeben.

Lage der großen Speicheldrüsen

Was ist Speicheldrüsenkrebs?

Speicheldrüsenkrebs ist eine Krebserkrankung des Organs, das für die Speichelbildung verantwortlich sind.

  • Speicheldrüsenkrebs kommt am häufigsten in der Drüse vor den Ohren vor (Ohrspeicheldrüse).

  • Speicheldrüsenkrebs beginnt als schmerzloser Knoten in der Drüse.

  • Wenn der Krebs größer wird, beginnt er Schmerzen zu verursachen.

  • Zur Behandlung von Speicheldrüsenkrebs wird ein chirurgischer Eingriff und eine Strahlentherapie vorgenommen.

Was sind die Symptome von Speicheldrüsenkrebs?

Symptome:

  • Ein größer werdender Knoten im Mund, unter dem Kiefer oder direkt unterhalb der Ohren

  • Schmerzen, die beim Essen schlimmer werden

  • Schwierigkeiten beim Öffnen des Mundes, beim Bewegen der Gesichtsmuskulatur oder auch ein Kribbeln oder Taubheit im Gesicht

Woran erkennt der Arzt Speicheldrüsenkrebs?

Bei Verdacht auf Speicheldrüsenkrebs wird eine Biopsie vorgenommen. Dabei wird eine Gewebeprobe zur Untersuchung unter dem Mikroskop entnommen.

Um festzustellen, wie groß der Tumor ist und ob er sich ausgebreitet hat, werden folgende Untersuchungen gemacht:

Wie wird Speicheldrüsenkrebs behandelt?

Ärztliche Maßnahmen:

Einer der Nerven zur Kontrolle der Gesichtsmuskulatur verläuft durch eine der Speicheldrüsen. Bei der Operation wird versucht, diesen Nerv zu umgehen, sofern sich der Krebs nicht darauf ausgebreitet hat.

Eine Bestrahlung der Speicheldrüsen kann Folgendes verursachen:

  • Verlust des Geschmackssinns

  • Mundtrockenheit

  • Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen

  • Zahnprobleme, wenn die Zähne der Bestrahlung ausgesetzt wurden

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.