Die Speicheldrüsen sind für die Speichelbildung verantwortlich. Diese Drüsen befinden sich unter der Zunge, unter dem Kiefer und in den Wangen vor den Ohren. Der Speichel wird über kleine Gänge von den Drüsen in den Mund abgegeben.
Lage der großen Speicheldrüsen
Was ist Speicheldrüsenkrebs?
Speicheldrüsenkrebs ist eine Krebserkrankung des Organs, das für die Speichelbildung verantwortlich sind.
Speicheldrüsenkrebs kommt am häufigsten in der Drüse vor den Ohren vor (Ohrspeicheldrüse).
Speicheldrüsenkrebs beginnt als schmerzloser Knoten in der Drüse.
Wenn der Krebs größer wird, beginnt er Schmerzen zu verursachen.
Zur Behandlung von Speicheldrüsenkrebs wird ein chirurgischer Eingriff und eine Strahlentherapie vorgenommen.
Was sind die Symptome von Speicheldrüsenkrebs?
Symptome:
Ein größer werdender Knoten im Mund, unter dem Kiefer oder direkt unterhalb der Ohren
Schmerzen, die beim Essen schlimmer werden
Schwierigkeiten beim Öffnen des Mundes, beim Bewegen der Gesichtsmuskulatur oder auch ein Kribbeln oder Taubheit im Gesicht
Woran erkennt der Arzt Speicheldrüsenkrebs?
Bei Verdacht auf Speicheldrüsenkrebs wird eine Biopsie vorgenommen. Dabei wird eine Gewebeprobe zur Untersuchung unter dem Mikroskop entnommen.
Um festzustellen, wie groß der Tumor ist und ob er sich ausgebreitet hat, werden folgende Untersuchungen gemacht:
Wie wird Speicheldrüsenkrebs behandelt?
Ärztliche Maßnahmen:
Operation, um den Krebs zu entfernen
Manchmal auch Strahlentherapie
Einer der Nerven zur Kontrolle der Gesichtsmuskulatur verläuft durch eine der Speicheldrüsen. Bei der Operation wird versucht, diesen Nerv zu umgehen, sofern sich der Krebs nicht darauf ausgebreitet hat.
Eine Bestrahlung der Speicheldrüsen kann Folgendes verursachen:
Verlust des Geschmackssinns
Mundtrockenheit
Schwierigkeiten beim Schlucken und Sprechen
Zahnprobleme, wenn die Zähne der Bestrahlung ausgesetzt wurden