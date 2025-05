Eine Nasennebenhöhlenentzündung wird in der Regel durch Folgendes verursacht:

Einige virale Infektionen der oberen Atemwege (z. B. eine Erkältung)

Durch die Virusinfektion schwillt das Gewebe in der Nase an. Deshalb ist die Nase bei einer Erkältung verstopft. Die Schwellung in der Nase blockiert die Öffnungen in den Nasennebenhöhlen, wodurch sich Flüssigkeit in den Nebenhöhlen ansammelt. Allergien führen ebenfalls dazu, dass das Innere der Nase anschwillt und es zu einer Nasennebenhöhlenentzündung kommt.

Manchmal gelangen Bakterien in die Nasennebenhöhlenflüssigkeit und verursachen eine:

Bakterielle Nasennebenhöhlenentzündung

Eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung tritt in folgenden Fällen häufiger auf: