Was ist die Prostata?
Die Prostata ist eine Drüse, die sich beim Mann zwischen der Blase und dem Penis befindet. Die Harnröhre, durch die der Urin aus der Blase in den Penis fließt, verläuft genau durch die Mitte der Prostata.
Die Prostata bildet eine Flüssigkeit, damit das Sperma gesund bleibt. Beinahe die gesamte Flüssigkeitsmenge, die ein Mann beim Geschlechtsverkehr ejakuliert, wird von der Prostata gebildet.
Bei jungen Männern hat die Prostata die Größe einer Walnuss, wächst jedoch im Alter.
Was ist eine Prostatitis?
Prostatitis bezeichnet Entzündung, Schmerzen und Schwellungen der Prostata.
Wodurch wird eine Prostatitis verursacht?
Manchmal wird die Prostatitis durch eine Infektion verursacht. Meist breitet sich die Infektion von anderen Teilen des Harnsystems (wie der Blase oder den Nieren) auf die Prostata aus. In anderen Fällen geht die Prostatitis nicht von einer Infektion aus. Die genaue Ursache ist jedoch unklar.
Was sind die Symptome einer Prostatitis?
Die Symptome einer Prostatitis sind:
Schmerzen im unteren Rücken, Penis, den Hoden oder im Bereich des Hodensacks und Afters
Häufigeres Wasserlassen und stärkerer Harndrang
Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen
Probleme beim Stuhlgang
Schmerzen während einer Erektion oder eines Orgasmus oder Schwierigkeiten, eine Erektion bzw. einen Orgasmus zu bekommen
Die männlichen Geschlechtsorgane
Wenn Bakterien die Ursache der Prostatitis sind, sind die Symptome für gewöhnlich schlimmer:
Fieber, Schüttelfrost, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und Blut im Urin
Eiter in der Prostata
Woran erkennt der Arzt eine Prostatitis?
Der Arzt fragt nach den Symptomen, lässt den Patienten eine Urinprobe abgeben und führt eine rektale Untersuchung durch. Eine rektale Untersuchung läuft wie folgt ab:
Dazu führt er einen behandschuhten Finger in das Rektum (das Ende des Verdauungstrakts, in dem der Stuhl gesammelt wird) ein.
Bei dieser Untersuchung kann der Arzt die Prostata abtasten.
Bei einer Prostatitis ist die Prostata sehr empfindlich, wenn der Arzt sie berührt.
Nach der rektalen Untersuchung wird erneut eine Urinprobe abgegeben. Dadurch erkennt der Arzt, ob der Urin mehr Eiterzellen enthält, nachdem die Prostata angeregt wurde (Prostatamassage).
Wie wird die Prostatitis behandelt?
Abhängig davon, ob die Prostatitis von Bakterien verursacht wird, wird sie unterschiedlich behandelt.
Wenn Bakterien die Ursache sind
Patienten werden mit Antibiotika behandelt, die generell mindestens 30 Tage lang angewendet werden müssen.
Wenn der Patient sehr krank ist, muss er im Krankenhaus bleiben und erhält die Antibiotika über eine Vene.
Wenn die Infektion nach der Behandlung erneut auftritt:
Patienten werden mit Antibiotika behandelt, die ungefähr 6 Wochen oder länger angewendet werden müssen.
Eventuell wird operiert, damit der Eiter aus der Prostata entfernt wird.
Wenn Bakterien nicht die Ursache sind
Ist die Prostatitis für gewöhnlich schwer heilbar, die Symptome können jedoch behandelt werden durch:
Prostatamassage, bei der der Arzt einen Finger in das Rektum einführt
warme Bäder
Übungen für Körper und Geist, um die Muskeln zu entspannen (Biofeedback)
Medikamente, die das Ausscheiden von Stuhl erleichtern, den Schmerz und die Schwellung lindern oder die Prostatamuskeln entspannen
Wenn die Symptome sehr schwer sind und andere Behandlungen nicht wirken, muss eventuell ein Teil der Prostata operativ entfernt werden.