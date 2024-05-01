Der gesamte Fortpflanzungsapparat ist hormongesteuert, so auch die Pubertät. Hormone sind chemische Botenstoffe, die in bestimmten Teilen des Körpers hergestellt werden und die über das Blut verschickt werden, um anderen Teilen des Körpers mitzuteilen, was diese tun sollen.

Bei Jungen beginnt die Pubertät, wenn die vom Gehirn ausgeschütteten Hormone dazu führen, dass sich die Hoden entwickeln. Die Hoden setzen dann das Hormon Testosteron frei. Testosteron ist ein männliches Sexualhormon, das dazu führt, dass Haare im Gesicht wachsen, die Stimme tiefer wird und sich andere Körpermerkmale eines Mannes entwickeln. Es sind auch Hormone, die dazu führen, dass die Hoden Sperma bilden.