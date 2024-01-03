Bei der Geburt haben männliche Neugeborene lose Haut, die das Ende des Penis bedeckt. Diese lose Haut wird als Vorhaut bezeichnet. Sie kann zurückgezogen werden, damit Urin beim Wasserlassen normal fließen kann und um den Bereich zu waschen.

Bei manchen männlichen Neugeborenen wird die Vorhaut ein paar Tage nach der Geburt entfernt. Dies bezeichnet man als Beschneidung.

Was ist Phimose und Paraphimose? Zu einer Phimose (Verengung der Vorhaut) kommt es, wenn die Öffnung der Vorhaut so klein ist, dass das Zurückziehen der Haut über das Ende des Penis zum Körper schwerfällt. Zu einer Paraphimose (Spanischer Kragen) kommt es, wenn die Vorhaut zurückgezogen ist und stecken bleibt, sodass sie nicht wieder nach vorne gezogen werden kann, um das Ende des Penis zu bedecken. Beides sind Probleme mit der Vorhaut, die nur bei Männern auftreten, die nicht beschnitten sind.

Bei neugeborenen oder jungen Knaben ist eine Verengung der Vorhaut normal und reguliert sich gewöhnlich ohne Behandlung bis zum 5. Lebensjahr.

Eine Paraphimose ist ein Notfall. Wenn der Junge/Mann nicht umgehend behandelt wird, kann das Anschwellen der Vorhaut die Blutzufuhr zur Penisspitze abschneiden.

Was verursacht eine Phimose und Paraphimose? Die Verengung der Vorhaut ist bei Neugeborenen und jungen Knaben normal. Bei älteren Männern kann sie durch eine Infektion oder langfristige Reizung oder Anschwellen der Vorhaut und des Endes des Penis verursacht werden. Es kommt zu einer Paraphimose, wenn die Vorhaut anschwillt, während sie über den Peniskopf zurückgezogen ist. Dies kann passieren, wenn die Vorhaut nach Folgendem zurückgezogen bleibt: Medizinischer Eingriff

Säubern des Penis bei einem Kind

Was sind die Symptome von Phimose und Paraphimose? Die Symptome einer Verengung der Vorhaut sind Folgende: Die Vorhaut kann nicht zum Körper hin zurückgezogen werden.

Schmerzen und Unbehagen

Probleme beim Wasserlassen und Geschlechtsverkehr Die Symptome von Paraphimose sind Folgende: Die Vorhaut kann nicht zur Penisspitze nach vorne gezogen werden.

Schmerzen und Unbehagen