Schulangst bedeutet, dass ein Kind sich weigert, in die Schule zu gehen.

Schulangst kommt am häufigsten bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren vor.

Kinder mit Schulangst geben oft vor, krank zu sein, oder haben andere Ausreden, um nicht zur Schule gehen zu müssen.

Es gibt auch Kinder, die sich schlicht weigern, in die Schule zu gehen.

Einige Kinder gehen in die Schule, werden aber im Lauf des Tages ängstlich oder entwickeln verschiedene Symptome.

Kinder können Schulangst aufgrund von emotionalen Problemen, Schwierigkeiten beim Lernen oder Problemen mit einem Lehrer oder anderen Kindern haben.

Finden Sie zusammen mit der Schule heraus, was das Problem ist.