Was ist Schulangst?
Schulangst bedeutet, dass ein Kind sich weigert, in die Schule zu gehen.
Schulangst kommt am häufigsten bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren vor.
Kinder mit Schulangst geben oft vor, krank zu sein, oder haben andere Ausreden, um nicht zur Schule gehen zu müssen.
Es gibt auch Kinder, die sich schlicht weigern, in die Schule zu gehen.
Einige Kinder gehen in die Schule, werden aber im Lauf des Tages ängstlich oder entwickeln verschiedene Symptome.
Kinder können Schulangst aufgrund von emotionalen Problemen, Schwierigkeiten beim Lernen oder Problemen mit einem Lehrer oder anderen Kindern haben.
Finden Sie zusammen mit der Schule heraus, was das Problem ist.
Manchmal ist ein Therapeut notwendig, um das Problem zu verstehen und Kindern dabei zu helfen, wieder zur Schule zu gehen.
Wodurch wird Schulangst verursacht?
Kinder können die Schule aus folgenden Gründen meiden:
Sie haben emotionale Probleme, wie Stress, Angst oder Depression.
Sie haben Lernschwierigkeiten und es ist ihnen peinlich, dass andere sehen, wie schwer sie sich tun.
Sie fühlen sich von den anderen Kindern ungewollt oder abgelehnt.
Sie werden gemobbt.
Sie haben Angst vor der Strenge oder dem Donnerwetter ihrer Lehrer.
Was kann ich gegen die Schulangst meines Kindes tun?
Mögliche Behandlungen sind unter anderem:
Sich in das Problem hineinfühlen und es beheben
Ihr Kind nach Möglichkeit weiter in die Schule schicken – den Kindern zu erlauben, dass sie zu Hause bleiben, verstärkt die Schulangst nur und erhöht das Risiko, dass sie weiter in den Leistungen zurückfallen
Unter Umständen einen Therapeuten aufsuchen
Kinder mit Lernproblemen benötigen möglicherweise eine besondere Unterstützung. Lehrer können helfen, wenn Ihr Kind von anderen Kindern gemobbt oder misshandelt wird. Die Schule kann helfen, wenn Ihr Kind Schwierigkeiten mit einem Lehrer hat. Therapeuten können Kindern mit emotionalen Problemen und solchen mit einer schweren Schulangst jeglicher Ursache helfen.