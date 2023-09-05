Mobbing (Schikanieren) ist jemand anderen durch Handlungen (z. B. jemanden schlagen oder sein Eigentum beschädigen) oder durch Worte (durch Ärgern, Belästigen oder Bedrohen) zu verletzen. Die mobbende Person kann größer, stärker, aber auch beliebter als sein Opfer sein.

Mobbing kann an vielen Orten stattfinden, z. B. zu Hause, in der Schule oder auf der Arbeit. Es kann einmal oder viele Male stattfinden.

Sowohl Jungen als auch Mädchen können mobben.

Mobbing kann in jedem Alter geschehen, von der Vorschule bis ins Erwachsenenalter.

Viele Schüler werden anhand von E-Mails. Textnachrichten und in sozialen Medien gemobbt (das wird „Cybermobbing“ genannt)

Mobbing oder gemobbt werden, ist nicht Teil einer normalen Kindheit.

Sexting bedeutet, dass sexuelle Nachrichten oder Fotos digital an jemanden gesendet werden. Sexting kann zu Mobbing führen, wenn jemand die Person, deren Fotos oder Nachrichten mit sexuellen Inhalten geteilt werden, verletzen oder bloßstellen möchte.