Was ist Mobbing?
Mobbing (Schikanieren) ist jemand anderen durch Handlungen (z. B. jemanden schlagen oder sein Eigentum beschädigen) oder durch Worte (durch Ärgern, Belästigen oder Bedrohen) zu verletzen. Die mobbende Person kann größer, stärker, aber auch beliebter als sein Opfer sein.
Mobbing kann an vielen Orten stattfinden, z. B. zu Hause, in der Schule oder auf der Arbeit. Es kann einmal oder viele Male stattfinden.
Sowohl Jungen als auch Mädchen können mobben.
Mobbing kann in jedem Alter geschehen, von der Vorschule bis ins Erwachsenenalter.
Viele Schüler werden anhand von E-Mails. Textnachrichten und in sozialen Medien gemobbt (das wird „Cybermobbing“ genannt)
Mobbing oder gemobbt werden, ist nicht Teil einer normalen Kindheit.
Sexting bedeutet, dass sexuelle Nachrichten oder Fotos digital an jemanden gesendet werden. Sexting kann zu Mobbing führen, wenn jemand die Person, deren Fotos oder Nachrichten mit sexuellen Inhalten geteilt werden, verletzen oder bloßstellen möchte.
Wie kann ich feststellen, ob jemand gemobbt wird?
Menschen, die gemobbt werden, können:
traurig sein
sich bloßgestellt fühlen
verletzt sein
verängstigt sein
sich minderwertig fühlen
Ein junges Opfer von Mobbing kann sich zu sehr genieren, einem Erwachsenen davon zu erzählen. Lehrer und Eltern erkennen häufig gar nicht, dass ein Kind gemobbt wird. Viele Opfer werden körperlich und/oder emotional geschädigt.
Mobbende Personen lernen negatives Verhalten, das zu weiterer Gewalt führen kann, wenn nichts dagegen unternommen wird. Mobbende Personen brechen häufiger die Schule ab, finden schlechter eine Anstellung oder bilden seltener stabile Beziehungen im Erwachsenenalter und landen später mit größerer Wahrscheinlichkeit im Gefängnis.
Was soll ich tun, wenn ich gemobbt werde?
Mobbing ist falsch. Wenn Dich jemand mobbt, kannst Du:
Das einem Erwachsenen erzählen
Einfach weggehen
Deine täglichen Aktivitäten so ändern, dass Du der mobbenden Person aus dem Weg gehen kannst
Mit einem Therapeuten oder einer Vertrauensperson darüber sprechen
So tun, als würde Dir das Mobbing nichts ausmachen, damit die mobbende Person das Interesse daran verliert
Wenn das Mobbing in der Schule passiert, sage es den Schulbehörden.
Was soll ich tun, wenn jemand anderes gemobbt wird?
Ignoriere es nicht, wenn jemand gemobbt wird. Am besten, Du gehst die Sache sofort an, wenn Du siehst, dass jemand gemobbt wird.
Wenn Ihr Kind gemobbt wird:
Sagen Sie es den Schulbehörden.
Erinnern Sie Ihr Kind daran, dass Mobbing stets falsch ist.
Raten Sie Ihrem Kind, die mobbende Person zu ignorieren.
Sprechen Sie mit den Eltern der mobbenden Person (aber reagieren Sie nicht wütend auf sie und konzentrieren Sie sich auf das negative Verhalten ihres Kindes) und fordern Sie die mobbende Person dazu auf, sich zu entschuldigen und das Mobben sein zu lassen.
Finden Sie einen Therapeuten für Ihr Kind.