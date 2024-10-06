Angst haben heißt, dass man besorgt ist, sich fürchtet oder angespannt ist. Viele Menschen, auch Kinder, sind in sozialen Situationen ängstlich, z. B., wenn sie vor der Klasse sprechen müssen oder mit Fremden auf einer Party sprechen.

Bei einer sozialen Angststörung:

Ist die Angst, von anderen Personen bloßgestellt oder vorverurteilt zu werden, so stark, dass sie das Leben des Kindes beeinträchtigt

Kinder und Jugendliche mit sozialer Angststörung zeigen häufig folgendes Verhalten:

Sie fürchten, dass man über sie lacht, wenn sie eine falsche Antwort geben, oder dass sie etwas Dummes sagen

Sie denken, dass sie verlegen sein werden, weil sie so ängstlich wirken, z. B., weil sie rot werden oder schwitzen, wenn sie von anderen Menschen beobachtet werden

Sie erstarren, ziehen sich zurück oder weinen, wenn sie sich in der Nähe von Menschen aufhalten müssen, die sie nicht kennen

Sie kleben an ihren Eltern.

Sie weigern sich manchmal, in die Schule zu gehen oder an sozialen Veranstaltungen teilzunehmen oder sogar ihr Haus zu verlassen

Manche Kinder bekommen auch körperliche Symptome, bevor sie zur Schule oder zu einer sozialen Veranstaltung gehen müssen: