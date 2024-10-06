Was sind Angststörungen?
Angst bedeutet, dass man besorgt ist, sich fürchtet oder nervös ist. Leichte Angstzustände kommen häufig vor und sind normal in jedem Alter. So fürchten sich viele kleine Kinder vor der Dunkelheit. Ältere Kinder haben häufig vor einem Test in der Schule Angst.
Angstgefühle können jedoch zu einer Störung werden, wenn:
Kinder häufig ängstlich sind, selbst, wenn sie keine Probleme haben
Ihre Angst sich gegen etwas richtet, das gar nicht so beängstigend ist
Die Angst sie in ihrem Alltag beeinträchtigt und zu Problemen zu Hause oder in der Schule führt
Kinder können viele der gleichen Angststörungen haben wie Erwachsene. Dazu zählen die generalisierte Angststörung, Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und spezifische Ängste (Phobien).
Andere Angststörungen treten hauptsächlich bei Kindern auf oder sind bei Kindern anders. Dazu zählen die Trennungsangst und die soziale Angststörung (Angst, von anderen vorverurteilt zu werden).
Kinder mit Angststörungen im Allgemeinen:
Weigern sich vielleicht, zur Schule zu gehen, und geben vor, Bauchschmerzen zu haben oder haben andere Ausreden
Die Störungen können in der Familie liegen.
Bei vielen Kindern setzt sich die Angststörung bis ins Erwachsenenalter fort.
In der Regel hilft eine Behandlung, wie z. B. mit einem Therapeuten zu sprechen und manchmal Medikamente einzunehmen
Welche Symptome haben Kinder mit psychischen Gesundheitsstörungen?
Kinder und Jugendliche mit Angststörung zeigen häufig folgendes Verhalten:
Sie weigern sich, in die Schule zu gehen
Sie sprechen über ihre Angst, indem sie zum Beispiel sagen: „Ich mache mir Sorgen, dass ich Dich nie wieder sehen werde“ oder „Ich habe Angst, dass mich die Kinder auslachen“
Sie klagen über körperliche Symptome – Angst kann zu Magenbeschwerden, Übelkeit und Kopfschmerzen führen
Wie kann der Arzt feststellen, ob mein Kind eine Angststörung hat?
Ihr Arzt fragt nach Symptomen. Wenn Ihr Kind viele körperliche Symptome wie Bauch- oder Kopfschmerzen hat, können Ärzte Tests auf körperliche Erkrankungen durchführen, die diese Symptome verursachen können.
Wie werden Angststörungen bei Kindern behandelt?
Angststörungen bei Kindern werden wie folgt behandelt:
Mit einer Verhaltenstherapie, bei der ein Therapeut das Kind der Situation, die bei ihm Angst auslöst, Schritt für Schritt aussetzt, sodass das Kind mit der Zeit seine Angst verliert
Manchmal Medikamente