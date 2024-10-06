Angst bedeutet, dass man besorgt ist, sich fürchtet oder nervös ist. Leichte Angstzustände kommen häufig vor und sind normal in jedem Alter. So fürchten sich viele kleine Kinder vor der Dunkelheit. Ältere Kinder haben häufig vor einem Test in der Schule Angst.

Angstgefühle können jedoch zu einer Störung werden, wenn:

Kinder häufig ängstlich sind, selbst, wenn sie keine Probleme haben

Ihre Angst sich gegen etwas richtet, das gar nicht so beängstigend ist

Die Angst sie in ihrem Alltag beeinträchtigt und zu Problemen zu Hause oder in der Schule führt

Kinder können viele der gleichen Angststörungen haben wie Erwachsene. Dazu zählen die generalisierte Angststörung, Panikattacken, posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und spezifische Ängste (Phobien).

Andere Angststörungen treten hauptsächlich bei Kindern auf oder sind bei Kindern anders. Dazu zählen die Trennungsangst und die soziale Angststörung (Angst, von anderen vorverurteilt zu werden).

Kinder mit Angststörungen im Allgemeinen: