Tic-Störungen sind plötzliche, schnelle Bewegungen oder Töne, die ungewollt entstehen. Die Bewegungen oder Töne können beim Betroffenen mehrmals und immer wieder auftreten.

Das Tourette-Syndrom ist eine Störung, die zu Tics in Form von Bewegungen als auch Tönen führt und die länger als ein Jahr andauern können.

Die Betroffenen führen die Tics zwar nicht absichtlich aus, aber sie haben einen starken Drang, sie auszuführen, etwa wie man den starken Drang haben kann, zu niesen. Und wie beim Niesen, kann auch ein Tic kaum gestoppt werden. Aber manchmal kann der Betroffene den Tic für einige Minuten unterdrücken.