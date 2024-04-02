Wie sieht ein Krampfanfall aus?

Wie sieht ein Krampfanfall aus?

Unter Umständen zeigt ein Neugeborenes bei einem Krampfanfall Folgendes:

Schmatzen oder kauen

Jedes Auge kann in eine andere Richtung starren.

Verlust der Körperspannung

Bei einem Neugeborenes schüttelt sich bei einem Krampfanfall im Gegensatz zu einem älteren Kind nicht unbedingt der ganze Körper.

Bei älteren Säuglingen oder Kleinkindern kann bei einem Krampfanfall Folgendes beobachtet werden:

Hinfallen und eine Konvulsion haben (ruckartige Bewegung der Arme und Beine)

Den Rücken durchbiegen und sich versteifen

Ins Leere starren oder verwirrt sein

Manchmal betreffen die Konvulsionen nur einen Körperteil, wie den Arm oder das Bein auf einer Seite.

Bei einem Krampfanfall bekommt das Kind Dinge um es herum nicht mit und kann nicht sprechen oder Ihnen antworten. Das Kind wird jedoch weiter atmen. Nach dem Krampfanfall ist das Kind normalerweise ein wenig verwirrt. Die Verwirrtheit kann bis zu einer oder zwei Stunden anhalten.