Was sind Krampfanfälle?
Krampfanfälle sind Veränderungen in den elektrischen Signalen des Gehirns.
Das Gehirn besteht aus Nervenzellen.
Nervenzellen kommunizieren über elektrische Signale miteinander.
Krampfanfälle treten auf, wenn zu viele Nervenzellen auf einmal Signale senden.
Was passiert mit einem Kind bei einem Krampfanfall?
Ein Krampfanfall ist bei Kindern und Erwachsenen gleich. Wenn zu viele Nervenzellen Signale senden, kann das Gehirn Ihres Kindes keinen Sinn mehr in ihnen erkennen und anomale Reaktionen finden statt. Ihr Kind kann zum Beispiel:
Hinfallen, und der ganze Körper beginnt sich zu schütteln
Bewusstlos oder verwirrt werden
Nach einigen Minuten beginnen die Nervenzellen gewöhnlich wieder mit ihrer normalen Funktion und Ihr Kind erholt sich.
Was bedeutet Epilepsie?
Bei Epilepsie hat jemand über einen langen Zeitraum Krampfanfälle.
Manche Kinder mit einem Krampfanfall bekommen nie einen zweiten und haben keine Epilepsie. Kinder mit Epilepsie haben viele Krampfanfälle, aber deren Zahl ist unterschiedlich. Einige Kinder leiden nur unter 1 oder 2 Krampfanfällen pro Jahr. Einige Kinder leiden jeden Tag unter Krampfanfällen.
Was verursacht Krampfanfälle bei Kindern?
In den meisten Fällen wissen die Ärzte nicht, warum ein Kind Krampfanfälle hat.
Manchmal werden Krampfanfälle durch einen Hirnschaden hervorgerufen:
Sauerstoffmangel während der Geburt
Kopfverletzung
Angeborene Fehlbildungen des Gehirns
Infektionen des Gehirns (wie Meningitis)
Vererbte Probleme in der Körperchemie, die Stoffwechselerkrankungen genannt werden
Konsum illegaler Drogen der schwangeren Mutter
Bei kleinen Kindern kann manchmal hohes Fieber einen Anfall auslösen (Fieberkrampf).
Wie sieht ein Krampfanfall aus?
Unter Umständen zeigt ein Neugeborenes bei einem Krampfanfall Folgendes:
Schmatzen oder kauen
Jedes Auge kann in eine andere Richtung starren.
Verlust der Körperspannung
Bei einem Neugeborenes schüttelt sich bei einem Krampfanfall im Gegensatz zu einem älteren Kind nicht unbedingt der ganze Körper.
Bei älteren Säuglingen oder Kleinkindern kann bei einem Krampfanfall Folgendes beobachtet werden:
Hinfallen und eine Konvulsion haben (ruckartige Bewegung der Arme und Beine)
Den Rücken durchbiegen und sich versteifen
Ins Leere starren oder verwirrt sein
Manchmal betreffen die Konvulsionen nur einen Körperteil, wie den Arm oder das Bein auf einer Seite.
Bei einem Krampfanfall bekommt das Kind Dinge um es herum nicht mit und kann nicht sprechen oder Ihnen antworten. Das Kind wird jedoch weiter atmen. Nach dem Krampfanfall ist das Kind normalerweise ein wenig verwirrt. Die Verwirrtheit kann bis zu einer oder zwei Stunden anhalten.
Können Krampfanfälle das Gehirn schädigen?
Krampfanfälle schädigen das Gehirn eines Kindes nicht, außer sie dauern lange an, typischerweise eine Stunde oder länger. Die meisten Anfälle dauern nur wenige Minuten.
Was sollte ich tun, wenn mein Kind einen Krampfanfall hat?
Ihr Kind in Seitenlage hinlegen
Ihr Kind von möglichen Gefahrenquellen (z. B. Treppen oder scharfe Objekte) fernhalten
Ihrem Kind nichts zu essen oder trinken geben, bis es vollständig wach ist
Entgegen dem, was Sie vielleicht gehört haben:
Legen Sie NICHTS in den Mund Ihres Kindes.
Versuchen Sie NICHT die Zunge Ihres Kindes festzuhalten.
Rufen Sie einen Krankenwagen, wenn:
Der Anfall länger als 5 Minuten dauert
Ihr Kind sich während des Krampfanfalls verletzt
Ihr Kind nach dem Anfall Schwierigkeiten beim Atmen hat
Unmittelbar nach dem Krampfanfall ein weiterer auftritt
Dies der erste Krampfanfall Ihres Kindes ist
Wenn Ihr Kind an Anfallkrankheiten leidet, sollten Sie mit dem Arzt besprechen, wann, wo und wie dringend eine Abklärung bei einem weiteren Krampfanfall erforderlich ist.
Was macht der Arzt, nachdem ein Kind einen Krampfanfall hatte?
Was der Arzt unternimmt, hängt von Folgenden ab:
Ob dies der erste Krampfanfall Ihres Kindes ist
Ob Ihr Kind bereits Krampfanfälle hatte und Tests zur Ursachensuche durchgeführt wurden
Dies ist der erste Krampfanfall meines Kindes.
Beim ersten Krampfanfall ist es sehr wichtig, dass der Arzt abklärt, ob eine gefährliche Ursache vorliegt. In der Regel führt der Arzt nach Untersuchung Ihres Kindes Tests durch. Diese Tests umfassen unter Umständen:
Bluttests
Urintests (Harnuntersuchung)
CT (Computertomografie), MRT (Magnetresonanztomografie) oder Ultraschall (Scans des Gehirns, um nach charakteristischen Auffälligkeiten zu schauen)
Spinalpunktion, bei der der Arzt eine Nadel in den unteren Teil des Rückens Ihres Kindes einführt, um eine Probe der Flüssigkeit zu entnehmen, die das Gehirn und das Rückenmark umgibt
Wenn diese Tests normal zurückkommen, kann der Arzt einen Test, namens EEG (Elektroenzephalogramm) durchführen, bei dem die elektrischen Signale des Gehirns gemessen werden.
Bei diesem Test klebt die Fachkraft kleine Pflaster auf den Kopf Ihres Kindes.
Kabel verbinden diese Pflaster mit dem EEG-Gerät, das die elektrischen Signale des Gehirns aufzeichnet.
Die EEG wird durchgeführt, während Ihr Kind wach ist oder schläft.
Mein Kind hatte bereits Krampfanfälle.
Wenn Ihr Kind bereits Krampfanfälle hatte und Tests zur Ursachensuche durchgeführt wurden, sind die Ärzte normalerweise nicht besorgt, außer:
Die Krampfanfälle sind anders als gewöhnlich oder
Die Krampfanfälle treten häufiger auf.
In solchen Fällen sollte das Kind vom Arzt untersucht werden und dieser kann einen Test wiederholen. Wenn Ihr Kind Medikamente zur Vorbeugung vor Krampfanfällen erhält, wird der Arzt im Normalfall einen Bluttest durchführen, um sicherzustellen, dass genug Wirkstoff im Blut Ihres Kindes enthalten ist.
Wenn Ihr Kind einen Krampfanfall hat, der sich nicht von vergangenen Krampfanfällen unterscheidet, dann ist ein Arztbesuch nicht unbedingt notwendig. Besprechen Sie vorzeitig mit Ihrem Arzt, was zu tun ist, wenn das Kind einen weiteren Krampfanfall hat.
Wie behandeln Ärzte Krampfanfälle?
Um einen Krampfanfall zu stoppen
Die meisten Kinder benötigen während eines Krampfanfalls keine Behandlung zum Stoppen des Krampfanfalls.
Einige Anfälle dauern länger als 15 Minuten. Für diese Krampfanfälle wird der Arzt Ihrem Kind Medikamente in die Vene (i.v.) verabreichen, um den Krampfanfall zu stoppen.
Vorbeugung eines Krampfanfalls
Kinder, die nur einen Krampfanfall hatten, der weniger als ein paar Minuten andauert, benötigen normalerweise keine Behandlung zur Vorbeugung von Krampfanfällen.
Im Normalfall verabreichen Ärzte Medikamente zur Verhinderung weiterer Krampfanfälle (Antiepileptika) nur Kindern, die viele oder langanhaltende Krampfanfälle hatten.
Einige sehr schwere Epilepsie-Fälle können nicht mit Medikamenten unter Kontrolle gebracht werden. Dann kann ein Kind eine Gehirnoperation oder ein anderes medizinisches Verfahren erhalten, um zukünftige Krampfanfälle zu vermeiden.