Fieberkrämpfe sind Konvulsionen, die Kinder manchmal aufgrund von Fieber bekommen. Die Krampfanfälle:

Werden durch Fieber ausgelöst.

Treten häufig bei anderweitig gesunden Kindern zwischen 6 Monaten und 3 Jahren auf.

Halten weniger als 15 Minuten an.

Kommen häufig bereits in der Familie vor.

Die meisten Kinder, die einen Fieberkrampf haben, erleiden nur diesen einen.

Obwohl Fieberkrämpfe erschreckend anzusehen sein können, sind sie harmlos. Einige schwere Erkrankungen, wie Meningitis (Hirnhautentzündung), verursachen jedoch ebenfalls Fieber und Krampfanfälle. In diesem Fall geht man davon aus, dass die schwere Erkrankung den Krampfanfall verursacht und nicht das Fieber selbst. Durch schwere Erkrankungen hervorgerufene Krampfanfälle werden nicht als Fieberkrämpfe angesehen.