Lernstörungen werden mit Lernprogrammen behandelt, die Ihr Kind beim Lernen unterstützen. Dyslexie wird zum Beispiel mit Programmen behandelt, die Ihrem Kind beibringen, Wörter zu erkennen, indem es sich auf die Töne konzentriert. Diese Programme verwenden auch Hörbücher, Computer-Bildschirmvorleser und andere Werkzeuge.

Manche Kinder mit Lernstörungen leiden ebenfalls an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung). Medikamente, die Ärzte für ADHS verschreiben, helfen Kindern, sich zu konzentrieren und damit auch besser zu lernen.

In den USA verlangt das Gesetz für die Bildung von Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), dass Kinder an öffentlichen Schulen auf Lernstörungen getestet werden. Es sieht außerdem vor, dass Kinder mit Lernstörungen an öffentlichen Schulen in den USA kostenlos und angemessen unterrichtet werden.