Legasthenie wird mit speziellen Lehrmethoden behandelt. Diese Methoden helfen Ihrem Kind, Wörter zu erkennen.

Lehrer nutzen einen multisensorischen Unterricht (Lehrmethode, die Sehen, Hören, Bewegung und Berühren als Aktivitäten umfasst), um Kindern bei Folgendem zu helfen:

Verbinden der Buchstaben des Alphabets mit ihren dazugehörigen Lauten (Phonetik)

Aussprechen von Wörtern

Verstehen, was sie lesen

Verarbeitung von Lauten, z. B. die Aneinanderreihung von Lauten, um Wörter zu bilden, Wörter in einzelne Teile zu zerlegen und die Laute in Wörtern zu lokalisieren

Älteren Kindern mit Legasthenie kann mit technischen Hilfsmitteln geholfen werden, wie z. B.:

Hörbücher anhören

Einen Computerbildschirmleser verwenden, der den Text laut vorliest

Notizen mit digitalen Aufzeichnungsgeräten machen

In den USA sieht das Bildungsgesetz für Personen mit Behinderungen Bildungsgesetz für Amerikaner mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act; IDEA) vor, dass Kinder mit Legasthenie an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie möglich sein. Das heißt, dem Kind muss jede Möglichkeit geboten werden, mit Gleichaltrigen ohne Legasthenie zu interagieren und es muss den gleichen Zugang zu vorhandenen Ressourcen erhalten.