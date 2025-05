Wie können Ärzte feststellen, dass mein Kind an Autismus leidet?

Der Arzt wird Ihr Kind in einem Spielzimmer beobachten und Ihnen und dem Lehrer Ihres Kindes Fragen stellen. Er wird Ihr Kind in der Regel für weitere Tests an einen Psychologen überweisen.

Zudem wird der Arzt bestimmte Blut- oder Gentests durchführen, um zu sehen, ob die Symptome Ihres Kindes eine andere Ursache haben, wie z. B. eine genetische Störung (Erbkrankheit).