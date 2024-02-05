Was ist eine Ösophagusatresie und was eine Ösophagotrachealfistel?
Durch die Speiseröhre (Ösophagus) wird Nahrung und Flüssigkeit von Ihrem Mund in den Magen transportiert. Eine Ösophagusatresie (Speiseröhrenverschluss) ist ein Geburtsfehler, bei dem Ihr Baby mit einer zu engen Speiseröhre geboren wird und die Nahrung so nicht zum Magen gelangen kann.
Eine Ösophagotrachealfistel ist eine Öffnung zwischen Speiseröhre und Luftröhre (Trachea). Wenn das Kind also schluckt, gelangt die Nahrung in die Luftröhre und die Lunge des Babys.
Babys haben diese beiden Probleme in der Regel zusammen.
Es ist nicht bekannt, wie es zur Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel kommt. Diese Probleme treten jedoch häufig zusammen mit anderen Geburtsfehlern auf
Ihr Baby hustet oder würgt beim Versuch, zu essen.
Ärzte beheben diese Defekte mit einer Operation.
Atresie und Fistel: Defekte der Speiseröhre
Beim Speiseröhrenverschluss ist die Speiseröhre verengt oder verschlossen. Sie führt nicht in den Magen, wie dies normalerweise der Fall ist. Eine Ösophagotrachealfistel ist eine ungewöhnliche Verbindung zwischen der Speiseröhre und der Luftröhre (die in die Lunge führt).
Was sind die Symptome von Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel?
Bei der Ösophagusatresie treten folgende Symptome auf:
Husten, Würgen und Sabbern, wenn Ihr Baby gefüttert wird
Eine Ösophagotrachealfistel ist gefährlich, weil Nahrung und Speichel durch das Loch in die Luftröhre und Lunge Ihres Babys gelangen und Folgendes verursachen können:
Husten, Erstickungsanfälle und Atembeschwerden
Manchmal eine Lungenentzündung (Aspirationspneumonie)
Eine bläuliche Verfärbung der Haut des Babys aufgrund des niedrigen Sauerstoffgehalts im Blut
Wie kann der Arzt feststellen, ob mein Baby eine Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel hat?
Ärzte können einen Verdacht auf diese Probleme durch eine Routine-Ultraschalluntersuchung während der Schwangerschaft hegen. Nach der Geburt führen sie folgende Tests durch:
Sie führen einen Schlauch in die Speiseröhre Ihres Babys ein, um zu sehen, ob diese zum Magen hin blockiert ist.
Röntgenaufnahmen von Hals und Brust
Wie werden eine Ösophagusatresie und eine Ösophagotrachealfistel behandelt?
Die Ärzte korrigieren diese Probleme mit einer Operation. Bei einer Ösophagusatresie wird eine Verbindung zwischen der Speiseröhre und dem Magen Ihres Babys hergestellt. Bei einer Ösophagotrachealfistel wird die Verbindung zwischen Speiseröhre und Luftröhre geschlossen.