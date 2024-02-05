Was ist eine Ösophagusatresie und was eine Ösophagotrachealfistel?

Durch die Speiseröhre (Ösophagus) wird Nahrung und Flüssigkeit von Ihrem Mund in den Magen transportiert. Eine Ösophagusatresie (Speiseröhrenverschluss) ist ein Geburtsfehler, bei dem Ihr Baby mit einer zu engen Speiseröhre geboren wird und die Nahrung so nicht zum Magen gelangen kann.

Eine Ösophagotrachealfistel ist eine Öffnung zwischen Speiseröhre und Luftröhre (Trachea). Wenn das Kind also schluckt, gelangt die Nahrung in die Luftröhre und die Lunge des Babys.

Babys haben diese beiden Probleme in der Regel zusammen.

Es ist nicht bekannt, wie es zur Ösophagusatresie und Ösophagotrachealfistel kommt. Diese Probleme treten jedoch häufig zusammen mit anderen Geburtsfehlern auf

Ihr Baby hustet oder würgt beim Versuch, zu essen.

Ärzte beheben diese Defekte mit einer Operation.