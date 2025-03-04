Ihr Körper zerlegt die Nahrung, die Sie zu sich nehmen, in einfache chemische Bausteine. Dann verwendet der Körper diese Bausteine, um andere Substanzen zu bilden, die Ihr Körper für Wachstum und Reparatur benötigt. Dieser gesamte Prozess wird Stoffwechsel genannt.

Am Stoffwechsel sind chemische Substanzen beteiligt, die sogenannten Enzyme. Enzyme sind Proteine, die von Zellen in Ihrem Körper gebildet werden. Ihr Körper produziert Tausende verschiedener Enzyme. Jedes Enzym führt nur eine spezifische chemische Reaktion aus, mit der entweder eine bestimmte Substanz auf- oder abgebaut wird.