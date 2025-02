Eine Präeklampsie kann sich jederzeit nach der 20. Schwangerschaftswoche und selbst noch in den ersten Tagen nach der Entbindung entwickeln

Häufige Anzeichen einer Präeklampsie sind Schwellungen in der Nähe Ihrer Augen und an Ihren Händen sowie Eiweiß in Ihrem Urin – die Ärzte untersuchen daher bei jedem Besuchstermin während der Schwangerschaft den Urin auf Eiweiß.