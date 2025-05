Sehr häufig kommt es bei einer Schwangerschaft zu Übelkeit und Erbrechen. Dies wird durch Schwangerschaftshormone in Ihrem Körper ausgelöst. Obwohl man oft von „Morgenübelkeit“ spricht, können Übelkeit und Erbrechen zu jeder Tageszeit auftreten. Einige schwangere Frauen erbrechen so oft und so lange, dass sie Medikamente oder Infusionen (Flüssigkeiten über die Vene) benötigen.

Versuchen Sie Folgendes, um die Morgenübelkeit zu lindern: